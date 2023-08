Na arealu podjetja za sekance, ki ga je pred 15 leti ustanovil Martin Kulmesch (49) iz Vogrč, vidiš gore lesa, vsega skupaj je med 12 in 15 tisoč kubičnih metrov. Sekance prodaja sin upokojenih podjetniških zakoncev Florijana in Rosvite Kulmesch predvsem na spodnjem Koroškem. Minulo soboto je skupaj s pliberškim steklarskim in kleparskim podjetnikom Andreasom Schipekom vabil sodelavce, partnerje in sosede na sprejem. Prišli so vsi povabljeni, mdr. tudi podžupan Herman Enzi, in se odlično počutili.