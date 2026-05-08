SPD Trta naslednje leto praznuje 120. obletnico

8.5.2026 Žitara vas Sittersdorf Novice
Na rednem občnem zboru Slovenskega prosvetnega društva Trta v odboru ni prišlo do večjih sprememb. »Imamo samo novo namestnico tajnice. Maja Fajt je nasledila Aleksandro Szymanowicz-Hren,« pravi Roman Petek (26), ki društvu predseduje od leta 2022.
Odbor SPD Trta. Zadaj z leve: Hanzi Micheuz, Roman Petek in Damjan Stern; Spredaj z leve: Katrin Micheuz-Schaffer, Helena Boškin-Gregorn, Ana Smrtnik-Einspieler in Maja Fajt

Naslednje leto društvo praznuje 120. obletnico ustanovitve, že letos pa 30. obletnico kulturnega doma KUMST. »Jeseni bomo izdali brošuro o nastanku kulturnega doma KUMST. Ob tem jubileju bomo jeseni pripra­vili prireditveni niz z nemškimi in slovenskimi kabareji, ker so to bile tudi prve prireditve, ki so jih pred 30 leti prirejali v KUMSTU,« pravi Petek, ki je od avgusta leta 2025 zaposlen pri Mohorjevi v knjigovodstvu. Novembra bodo tudi letos priredili »Kumst & Musica«, kjer se prepletata lokalna glasba in umetnost. Za naslednje leto pa ima odbor tudi že pripravljene načrte. »Pripravljamo novo spletno stran in nov logotip. Želimo pa pripraviti tudi naše promocijske izdelke kot na primer kape ali majice, da smo bolj vidni in prezentni,« pravi Petek. Za 120. obletnico pa pripravljajo zgoščenko, ki jo bodo predstavili jeseni leta 2027. »Zgoščenko že snemamo. Na zgoščenki pa bodo zapeli vsi društveni zbori – moški, ženski in otroški zbor,« napoveduje Roman Petek.

