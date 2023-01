Slovensko prosvetno društvo Radiše je včeraj, 21. januarja, vabilo na 45. Radiški ples. Številni gostje so v kulturnem domu na Radišah uživali in plesali ob glasbi Vražjih muzikantov, višek večera je bila tombola z lepimi nagradami. Društveniki in društvenice so skrbeli za odlično pogostitev, šank s koktejli je bil ves večer zaseden. Predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier je bil zadovoljen, častni gost plesa je bil deželni glavar Peter Kaiser.