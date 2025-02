SPD Borovlje vabi 22. februarja na dobrodelno prireditev Brez dna: Obnova kulturnega središča Slovencev v Borovljah

Generalna obnova hiše se je zgodila pred 35 leti, za delo so tedaj poprijeli danes že pokojni društveniki Anton Čelesnik, Valentin Košutnik, Jože Lukan, Melhior Verdel in še živeči Hanzi Scheinig, Hanzi Oraže, Herman Malle in Franc Wakounig. »Tedaj je bilo še dosti rokodelcev, ki so znali marsikaj narediti, zdaj jih pa ni več,« razliko med nekoč in danes ubesedi Marjan Verdel. Hiša ni imela kurjave, pred obnovo je bilo v njej stranišče na štrbunk, električna napeljava pa nevarna in nezadostna. »Uredili smo centralno kurjavo na plin, električne inštalacije, sanitarije, zamenjali smo okna, dozidali društveno sobo, obnovili stanovanja, prenovili fasado in položili nova tla. Kulise je imel med vojno na skednju skrite puškarski mojster Valentin Orasch, p.d. Jagr iz Kajž, tako da so prestale vojno. Obnovili smo jih s pomočjo restavratorjev iz Slovenije,« se spominja Roman Verdel, ki svoj delovni prispevek k urejanju Cingelca ocenjuje na 5000 ur. Kot trdo­vraten problem so se izkazala tla, ki so jih večkrat popravljali, a je bilo treba letos zamenjati podlago, pa tudi parket.