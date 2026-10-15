Šolarji iz Šmihela popestrili proslavo ob obletnici plebiscita

Dvojezičen in prav poseben je bil nastop šolarjev in šolark obeh četrtih razredov ljudske šole Šmihel, ki so v prispevku »Ich habe einen Traum – Imam sanje« spregovorili o sožitju, medsebojnem spoštovanju, otrokovih in človekovih pravicah ter o skupni prihodnosti na Koroškem. Izhodišče je bil govor Martina Luthra Kinga »I have a dream«. Različnost ni nevarnost, je prostor za prihodnost, so povedali in dodali, da sanjajo o Koroški, ki z različnimi zgodbami in jeziki daje vsem prostor za skupno prihodnost. Z besedami »Prihodnost se začne z nami« so zaključili nastop.
Slavnostni govor je imel prvi predsednik koroškega deželnega zbora Andreas Scherwitzl in pri tem spregovoril tudi nekaj besed v slovenščini. Govoril je še celovški župan Christian Scheider. Deželni glavar Daniel Fellner pa je povedal, da se je na plebiscitu 59,04 odstotka prebivalcev odločilo za Avstrijo in opozoril, da je bilo 70 odstotkov med njimi pripadnikov slovenske narodne skupnosti. Spregovoril je tudi o svoji babici, ki je po možganski kapi govorila slovensko, čeprav nihče v družini poprej ni vedel, da zna slovensko.
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