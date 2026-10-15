Šolarji iz Šmihela popestrili proslavo ob obletnici plebiscita

Dvojezičen in prav poseben je bil nastop šolarjev in šolark obeh četrtih razredov ljudske šole Šmihel, ki so v prispevku »Ich habe einen Traum – Imam sanje« spregovorili o sožitju, medsebojnem spoštovanju, otrokovih in človekovih pravicah ter o skupni prihodnosti na Koroškem. Izhodišče je bil govor Martina Luthra Kinga »I have a dream«. Različnost ni nevarnost, je prostor za prihodnost, so povedali in dodali, da sanjajo o Koroški, ki z različnimi zgodbami in jeziki daje vsem prostor za skupno prihodnost. Z besedami »Prihodnost se začne z nami« so zaključili nastop.