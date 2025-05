Smeh in navdušenje na otroškem dnevu v Selah

Otroški dan se je začel s sveto mašo s krškim škofom Marketzem in Jožetom Markowitzem, duhovnim asistentom katoliške otroške mladine. Otroci so lahko ustvarjali ob različnih stojnicah lokalnih pobud in društev, gasilcev, lovca, do dobrodelnega društva IniciativAngola in priljubljene stojnice Will-haben, kjer so si lahko otroci izbrali igračo ali igro. Glavna organizatorka Otroškega dneva je Andreja Lepuschitz, referentka katoliške otroške mladine. Sama je ta dogodek prvič organizirala leta 1986. Z novinarsko delavnico so sodelovale tudi Novice. Pri naši stojnici so otroci lahko izdelali lasten časopis, kar so delali z velikim veseljem.