Za malce drugačno obliko proslave slovenskega kuturnega praznika so se letos odločili pri SPD Zarja in SPD Valentin Polanšek z Obirskega. Občinstvo v Hiši kulture/farni dvorani je v soboto, 8. februarja, pod naslovom »Pesem vžgimo« uživalo ob pestrem kulturno-umetniškem programu, ki so ga izvedle gledališke skupine in zbori obeh društev.