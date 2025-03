Slavnostna prireditev ob dnevu žena na Žamanjah: Vsak dan z doživetim nasiljemje en dan preveč

V svojem slavnostnem govoru je psihologinja Gusti Gasser opozarjala na problematiko nasilja nad ženskami. Statistični podatki kažejo, da je ena od treh žensk po 15. letu starosti (30 %) doživela grožnje s fizičnim nasiljem. Leta 2024 je bilo 25 femicidov in 36 poskusov umora. Poudarila ja pomembno vlogo varne hiše v Celovcu, kjer so v 40 letih delovanja pomagali več kot 2500 ženskam in 2000 otrokom. Kljub napredku,pravi Gasserjeva, ostaja nasilje nad ženskami velik problem, zato je ključno nadaljevati boj za enakopravnost spolov in ničelno toleranco do nasilja.