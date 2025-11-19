Slavistika praznovala 50. rojstni dan

Veronika Urank-Olip (35)

Encelna vas Enzelsdorf

Po maturi leta 2008 sem se odločila za študij slavistike, saj mi je bila slovenščina vedno pri srcu in sem želela poglobiti svoje znanje. Študij sem zaključila leta 2014, že isto jesen pa sem začela poučevati slovenščino na univerzi, kjer še danes vodim tečaje slovenščine za študente različnih študijskih smeri. Delo mi je zelo ustrezalo tudi zato, ker sem imela doma majhne otroke in kmetijo, zato polna zaposlitev ni bila izvedljiva. Tako sem lahko združevala družinske obveznosti s svojim strokovnim interesom, obenem pa sem želela, da moji otroci odraščajo z bližino slovenskega jezika, saj v našem kraju ni dvojezičnih vrtcev ali šol.