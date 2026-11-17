Skupaj z njim sta praznovala še Simon Kogelnik iz Štebna in Bertl Lipusch iz Strpne vasi. Več kot 80 sorodnikov, prijateljev in znancev Katza se je zbralo ob prijetnem druženju, polnem glasbe, dobre volje in lepih presenečenj. Trio Alpe je goste zabaval dolgo v noč z glasbo. Za izvrstno kulinarično ponudbo in prijazno postrežbo so poskrbeli Andrea Steharnig in ekipa gostilne Luckner. Oktet Suha je Katzu ob več kot 40 letih sodelovanja podaril sliko umetnika Alberta Mesnerja. Predsednik KPD Drava Jokej Logar in podpredsednica Victoria Meklin sta se mu zahvalila za njegovo dolgoletno predanost in prispevek k delovanju okteta. Glasbeno presenečenje je pripravila tudi pevsko-instrumentalna skupina PIS. Praznovanja se je udeležil tudi monsignor Ivan Olip in se Lenartu Katzu zahvalil za dolgoletno sodelovanje pri farnem listu Pliberk.

