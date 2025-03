Sodelujejo umetniki Bogdan Borčić, Albert Mesner in Luka Popič. Razstava je posvečena spominjanju konca 2. svetovne vojne pred 80 leti in osvoboditve žrtev izpod nacističnega režima. Kulturni dnevi trajajo do 27. aprila. Naslednja prireditev Globaških kulturnih dnevov bo delavnica z Albertom Mesnerjem 18. marca ter 1. aprila v farni dvorani Globasnica. Prijava je obvezna (0676 6870814).