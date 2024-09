Da ob rozalskem žegnanju vreme včasih malo nagaja, je že skoraj tradicija, kot je tradicija žegnanje samo. A precej hladne temperature, mrzel veter in dežne kapljice tudi letos niso odvrnile trdnih romarjev. Starejši obiskovalci so se spominjali, da je nekoč ob žegnanju celo že snežilo. Do 5000 ljudi je pred desetletji obiskalo to žegnanje, tedaj še s številnimi kramarji in z gostinskimi stojnicami. Minulo nedeljo je bilo na Hemi sicer bolj mirno, kljub temu so bili zadovoljni »Bokvarji«, ki so pogostili s krofi, in družina Čebul, ki je ponujala klobase. Svete maše so bile letos zaradi vremena le v cerkvi in ne na prostem pri izkopaninah. Darovali so jih novi farni moderator v globaški fari Slavko Thaler ob pomoči diakona Bernharda Wrienza in šentlipškega provizorja Martina Horvatha. Slovenski maši sta s petjem olepšala združena cerkvena zbora iz Šentlipša in Globasnice.