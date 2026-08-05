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Romanje po Hojnikovi poti

5.8.2026 Koprivna Koprein Janko Kulmesch
Ob godu sv. Ane ne obhajajo žegnanja samo na Peci in Veškem stanu, temveč tudi v neposredni soseščini na slovenski strani meje - pri sv. Ani in pri farni cerkvi sv. Jakoba Starejšega v Koprivni.
Z leve: Joško Igerc, pobudnik Hojnikove poti in muzeja Alojzij Pristavnik, Lidija Smrečnik in Jože Polanšek

Med romarji, ki so prišli peš k sv. Jakobu, je bila tudi letos skupina iz globaške fare. Za Globašane je to žegnanje še posebej dragoceno, saj je bil župnik Ivan Hojnik, preden je prevzel faro sv. Jakoba, kaplan v Globasnici in je leta 1903 ustanovil Slovensko izobraževalno društvo, predhodnico SKD Globasnica. Zato se skupina Globašanov že več let odpravlja na dan žegnanja. Letos so priromali k sv. Jakobu v nedeljo, 19. julija. Po maši se je družabni del dogajal pred nekdanjim župniščem, v katerem je tudi gradivo v spomin Ivana Hojnika. Za zbirko skrbijo Polanškovi z domačije pri Lipoldu, velike zasluge pa ima tudi Alojzij Pristavnik. 

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