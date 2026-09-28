Resolucija za šolo na Dunaju 

V skupni resoluciji zastopniki slovenske in hrvaške narodne skupnosti zahtevajo vzpostavitev izobraževalne ponudbe v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju. Njen osrednji cilj je vzpostavitev celovite in trajno zagotovljene dvojezične izobraževalne ponudbe od vrtca do mature ter njena ustrezna pedagoška, pravna in finančna zagotovitev. To je še posebej pomembno, ker vse več pripadnikov slovenske in hrvaške narodne skupnosti živi na Dunaju. Tudi njihovim otrokom in prihodnjim generacijam mora biti zato omogočeno neprekinjeno izobraževanje v jeziku njihove narodne skupnosti. Podpisane organizacije zato pozivajo avstrijsko vlado, naj na podlagi zapisnika o izidih pogovorov iz jeseni 2024 intenzivno nadaljuje dialog s predstavniki narodnih skupnosti, Zveznim ministrstvom za izobraževanje ter vsemi pristojnimi organi na politični in uradniški ravni na zvezni in deželni ravni. Potrebne zakonske spremembe naj bodo sprejete še letos, da bodo ustvarjeni pravni in finančni pogoji za trajno in neprekinjeno dvojezično izobraževalno ponudbo od vrtca do mature tudi na Dunaju. Položaj švedsko govorečega prebivalstva na Finskem kaže, kako se lahko jezikovne pravice in izobraževanje v lastnem jeziku uresničujejo v vsakdanjem življenju.