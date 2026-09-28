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Resolucija za šolo na Dunaju 

28.9.2026 Finska Finnland Novice
Letošnji 70. kongres Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUEN) je potekal od 17. do 20. septembra 2026 v Helsingforsu (švedsko ime za mesto Helsinki) pri švedski manjšini na Finskem. Na letošnjem zasedanju delegatov je bilo sprejetih trinajst resolucij, sporočajo NSKS, SKS in ZSO v skupni tiskovni izjavi. Vse tri zastopniške organizacije koroških Slovencev so članice FUEN. Organizacija je glavni zastopnik in največja krovna organizacija avtohtonih narodnih manjšin, narodnosti in jezikovnih skupnosti v Evropi in trenutno združuje več kot 100 organizacij članic iz 38 evropskih držav, vsako leto pa se jim pridružijo nove.
F. Wieser, Z. Kuchling, N. Polzer, M. Oraže, M. Polzer-Srienc

V skupni resoluciji zastopniki slovenske in hrvaške narodne skupnosti zahtevajo vzpostavitev izobraževalne ponudbe v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju. Njen osrednji cilj je vzpostavitev celovite in trajno zagotovljene dvojezične izobraževalne ponudbe od vrtca do mature ter njena ustrezna pedagoška, pravna in finančna zagotovitev. To je še posebej pomembno, ker vse več pripadnikov slovenske in hrvaške narodne skupnosti živi na Dunaju. Tudi njihovim otrokom in prihodnjim generacijam mora biti zato omogočeno neprekinjeno izobraževanje v jeziku njihove narodne skupnosti. Podpisane organizacije zato pozivajo avstrijsko vlado, naj na podlagi zapisnika o izidih pogovorov iz jeseni 2024 intenzivno nadaljuje dialog s predstavniki narodnih skupnosti, Zveznim ministrstvom za izobraževanje ter vsemi pristojnimi organi na politični in uradniški ravni na zvezni in deželni ravni. Potrebne zakonske spremembe naj bodo sprejete še letos, da bodo ustvarjeni pravni in finančni pogoji za trajno in neprekinjeno dvojezično izobraževalno ponudbo od vrtca do mature tudi na Dunaju. Položaj švedsko govorečega prebivalstva na Finskem kaže, kako se lahko jezikovne pravice in izobraževanje v lastnem jeziku uresničujejo v vsakdanjem življenju.

Tudi za prihodnost slovenske narodne skupnosti na Koroškem je ključnega pomena neprekinjena dvojezična vzgojno-izobraževalna pot – od jaslic do univerze, vključno s strokovnimi in višjimi šolami. Vse tri osrednje organizacije koroških Slovencev zato pozivajo k ustreznim zakonskim okvirom, kakovostni dvojezični izobraževalni ponudbi in zagotavljanju ustrezno usposobljenega dvojezičnega pedagoškega kadra. Udeleženci kongresa so spoznali položaj švedske manjšine na Finskem, kjer švedski jezik uživa močno pravno zaščito in sta finščina in švedščina enakopravna državna jezika Finske. Švedsko govoreči del prebivalstva ima tudi zakonsko ustanovljeno predstavniško telo, Folktinget, ki zastopa njegove jezikovne pravice in interese. Položaj švedske manjšine na Finskem kaže, kako se lahko jezikovne pravice, izobraževanje v lastnem jeziku in politično sodelovanje uresničujejo, pišejo v tiskovni izjavi.

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