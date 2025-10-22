Repica je privabila množice

»Smo izredno zadovoljni in presenečeni, da je bilo toliko obiska. Naša repica-kuhinja je bila ob petih razprodana, gostje so se počutili zelo dobro,« je zadovoljna Schwarz. Svoje izdelke je ponujalo 36 razstavljalcev, med njimi je bilo 9 stojnic iz Slovenije in ena iz Italije. »K sodelovanju vabimo tudi proizvajalce iz sosednjih držav, ker želimo krepiti povzanost v regiji,« poudarja Schwarz. Hvaležna je glasbenikom in kulturnim ustvarjalcem, ki so oblikovali okvirni program, med njimi šmihelska Godba na pihala, St. Katharina Chor, člani omizja muzikantov Podjuna in številni drugi. Višek praznika je bilo žrebanje 50 nagrad, glavno nagrado, kolo, ki sta ga sponzorirala deželni svetnik Gerhard Köfer in bistriški podžupan Valdimir Smrtnik, je osvojil Reinhard Pukel iz Konovec.