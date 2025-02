Regionalna lista je vabila na ribjo solato: Na valentinovo je REgi vabila v Gšeft 

Letos je bilo to srečanje v kavarni GŠEFT v Šmihelu še posebej prijetno. Za to so poskrbeli natakarici Jutta in Hanna Riedl ter odličen harmonikaš Luka Ošlovnik, ki mu je pevsko pomagal gostitelj, podžupan Vladimir Smrtnik. Ob dobri jedači, pijači ter glasbi so uživali še: občinska odbornika Doris-Grit Schwarz ter Silvo Jernej, predstavnica SJK Kati Kert, šef lovcev Janez Kaiser, manager SAK Silvo Kumer, plesalni mojster Gregej Krištof, Jozej Blažej, Hubert Silan, umetnik Hermann Bričko in Franc Kušej.