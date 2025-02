Pustovanje po Koroškem: Čas za smeh za male in velike

Kulturna društva so pripravila pester program, ki bo navdušil tako otroke kot odrasle. Za najmlajše bodo poskrbeli plesi, delavnice, igre in krofi za nepozabne trenutke. Za odrasle pa bo v soboto, 1. marca, ob 21.00 v gostilni Kovač na Obirskem pustni ples. Ob glasbi v živo bodo obiskovalce čakale tudi nagrade za najbolj izvirne kostume. V nedeljo, 2. marca, ob 14.00 in 18.00 vabi SPD Zarja v Hišo kulture na pustno sejo. Nastopa vse »kar miha in kar hre«. KPD Sele pa vabi v nedeljo, 2. marca, ob 18.00 v farni dom na Selski pust. Domačini so tudi letos pripravili pester program, poln skečev, petja in plesa. Ponovitev bo v ponedeljek, 3. marca, ob 19.00. Pridružite se pustnemu veselju in doživite nepozabno pustno vzdušje.