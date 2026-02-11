Pust v Vogrčah: 700 obiskovalcev in 16 skečev 

Pred pandemijo leta 2020 so v Vogrčah zadnjič prirejali Vogrški pust s skeči in prizori, pripoveduje predsednica društva Verena Jamer. Nato so imeli gledališke predstave na prostem ter otroške gledališke igre, letos pa je bil spet na vrsti pust. Za generalko in šest rednih predstav v farovžu v Vogrčah s skupaj 700 obiskovalci društvenikom ni bilo treba delati reklame, saj so bila mesta hitro razprodana. Zadnja predstava bo na pustni torek, 17. februarja. Pri predstavah pomaga in nastopa skupaj 31 društvenikov in društvenic (na straneh 12 in 13 predstavljamo eno od njih). Skupaj so naštudirali 16 prizorov. Avtorjev skečev je več, saj so si to delo društveniki razdelili med sabo. Vogrjani se lotevajo lokalnih tem: bodisi vogrški gasilci, občinski urad v Pliberku ali afera okoli župnika iz sosednje občine, pa tudi bolj globalnih kot speed dating ali prizor o zavodu za zaposlovanje AMS. Vogrški pust je dvojezičen: več je domačega slovenskega narečja, trije prizori pa so pretežno nemški. S tem so pri KKD Vogrče hoteli tudi vključiti nastopajoče, ki še niso nastopali pri prireditvah društva in ne znajo slovensko ter tudi nemškogovoreče gledalce, ki še nikoli niso prišli na pustovanja v farovž. Letos je na programu še otroška igra, naslednje leto Vogrjani spet pripravljajo igro na prostem. Na Vogrški pust pa bodo vabili spet leta 2028, pravi Jamer.