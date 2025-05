Priznanje in zahvala Republike Slovenije: Priznanje za k&k

Poslovodkinji centra Juliji Schellander-Obid je v imenu ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu izročila listino v priznanje in zahvalo Republike Slovenije za 30-letno uspešno delovanje in prizadevanje za slovenski jezik in kulturo na avstrijskem Koroškem. V zahvalnih besedah je poudarila neprecenljiv prispevek k&k centra k vključevanju mladih v kulturno delo ter povezovalni značaj društva – tako med narodnostnima skupnostima kot tudi med generacijami.