V sredo, 25. septembra popoldne, so v dvorani zrcal deželne vlade podelili več častnih priznanj dežele Koroške. Ta priznanja so, kot je poudaril deželni glavar Peter Kaiser, »vidni znak naše zahvale in uradno priznanje za izjemne dosežke, ki jih ljudje prispevajo v duhu solidarne družbe, tudi izven vsakdanjih nalog. Ti ljudje počnejo več, kot morajo, to počnejo prostovoljno, s predanostjo, prepričanjem in strastjo. So vzor za družbo,« je dodal Kaiser, ki je priznanja podelil skupaj z namestnikom deželnega glavarja Martinom Gruberjem in deželno svetnico Beate Prettner.

Med častnimi gosti prireditve so bili tudi predsednik deželnega zbora Reinhart Rohr, poslanec deželnega zbora Hannes Mak ter predsednik NSKS Valentin Inzko.

Marko Loibnegger, Thomas Partl, Marijan Velik, Peter Kaiser

Veliko zlato častno priznanje dežele Koroške je prejel nekdanji sodnik in predsednik Koroške nogometne zveze Thomas Partl. Partl je od leta 2006 predsedoval komisiji UEFA za nadzor, etiko in disciplino, pri letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji pa je bil že osmič in zadnjič na tem položaju. Kot predsednik disciplinske komisije je predlagal višino kazni za nogometaše, ki so kršili pravila, komisija pa je nato odločala. Partl, ki prihaja iz Bistrice v Rožu, je bil predsednik Koroške nogometne zveze od leta 2000 do 2008. Več kot 40 let je vodil domači športni klub, katerega športniki so dosegali tudi mednarodne uspehe. Dejaven je tudi kot sodnik pri škofijskem sodišču. »Thomas Partl je kljub mnogim uspehom in dosežkom vedno ostal skromen in v ozadju, s svojim pozitivnim značajem pa je poudarjal povezanost z domovino in slovenskim jezikom,« je dejal Kaiser.

Martin Gruber, Beate Prettner, Ingrid Gasser, Peter Kaiser

Veliko častno priznanje dežele Koroške je Kaiser podelil Ingrid Gasser, pobudnici kulturne delavnice Holzbau Gasser v Bilčovsu, kjer že več kot 30 let združuje umetnost, kulturo in lesno obrt v vseh njenih razsežnostih. Ustvarila je most med umetnostjo, kulturo in gospodarstvom ter oblikovala kiparski park, ki ga obiskujejo in poznajo tudi onkraj meja, kjer razstavljajo priznani koroški umetniki. Po Kaiserjevih besedah ji je uspelo umetnost in kulturo trajnostno predstaviti tudi izven osrednjega območja v eni izmed rožanskih občin.

Martin Gruber, Bernard Sadovnik, Beate Prettner, Peter Kaiser

Bernharda Sadovnika, župana občine Globasnica in predsednika skupnosti koroških Slovenk in Slovencev in, je Kaiser označil za »utelešenje skupnega«. Sadovnik je vse življenje deloval za skupnost, pravice narodne kulture in demokracije pa je zagovarjal v modernem duhu. Njegovo delo in ravnanje sta bila zaznamovana s težko družinsko zgodovino, povezano s strašnim vojnim zločinom na Peršmanovi domačiji, zaradi česar je ves čas nasprotoval pozabi. Kot graditelj mostov je poudarjal večjezičnost, strpnost in človečnost.

Martin Gruber, Roman Verdel, Beate Prettner, Peter Kaiser

Roman Verdel, direktor Slovenske glasbene šole na Koroškem, je prejel Veliko častno priznanje dežele Koroške za svoje zasluge pri vodenju Slovenske glasbene šole. Kaiser je poudaril, da ni le uspešno vodil šolo skozi težke čase, ampak jo je tudi ves čas razvijal in spodbujal dvojezičnost in večjezičnost. Njegovo dodatno delo kot predsednik slovenskega kulturnega društva SPD Borovlje in večkratni zborovodja pa je obogatilo kulturno življenje na Koroškem.

Martin Gruber, Beate Prettner, Zalka Kuchling, Peter Kaiser

Zalka Kuchling, nekdanja ravnateljica Slovenske gimnazije v Celovcu (2015-2024), je prejela častno priznanje dežele Koroške in dekret »Posebna zahvala in priznanje« Ministrstva za izobraževanje. Kaiser je izpostavil, da je šolo naredila za vzor tudi v mednarodnem merilu, mladim pa posredovala dvojezičnost kot veliko priložnost.

LHStv. Martin Gruber, LRin Beate Prettner, Ingrid Gasser, LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, LRin Beate Prettner, Bernard Sadovnik, LH Peter Kaiser LH Peter Kaiser, Telefonat mit Peter Turrini LH Peter Kaiser LH Peter Kaiser LH Peter Kaiser, Die Rosentaler LH Peter Kaiser, Ingrid Gasser mit Familie LRin Beate Prettner, LH Peter Kaiser, Roman Verdel Ingris Gasser, LH Peter Kaiser Thomas Partl, LH Peter Kaiser Marko Loibnegger, Thomas Partl, Marijan Velik, LH Peter Kaiser LH Peter Kaiser, Roman Verdel mit Familie und Freunden Rosalia Zalka Kuchling mit Familie, LH Peter Kaiser Ingrid Gasser, LRin Beate Prettner, LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, Roman Verdel, LRin Beate Prettner, LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, LRin Beate Prettner, Rosalia Zalka Kuchling Bernard Sadovni mit Familie und Freunden, , LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, LRin Beate Prettner, Bernard Sadovnik LHStv. Martin Gruber, Thomas Partl mit Familie, LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, LRin Beate Prettner, Rosalia Zalka Kuchling, LH Peter Kaiser LHStv. Martin Gruber, Bernard Sadovnik, LRin Beate Prettner, LH Peter Kaiser Hannes Mak (Bgm. Gallizien), LHStv. Martin Gruber, Bernard Sadovnik, Ingrid Gasser, Thomas Partl, Rosalia Zalka Kuchling, Roman Verdel, LH Peter Kaiser, LRin Beate Prettner, LT-Präsident Reinhart Rohr

Slovesnost v Zrcalni dvorani je spremljala glasbena skupina »Die Rosentaler«, slavnostne govore pa je imela Christiane Ogris, vodja protokola dežele.

Slike: LPD Kärnten/Kuess