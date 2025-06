Prireditev Avstrijsko-kubanske družbe: Mednarodna Kuba fešta pri Cingelcu na Trati

V soboto, 14. junija zvečer, je Kulturni dom Cingelc na Trati izžareval karibsko vzdušje, za kar je poskrbela mednarodna Kuba -fešta, ki jo je priredila Avstrijsko-kubanska družba s predsednikom Geraldom Jaro na čelu. Med gosti sta bila tudi predsednika slovensko-kubanskega in italijansko-kubanskega društva prijateljstva Igor Jurišič in Walter Passeo. Uvodoma je predsednik SPD »Borovlje« vsem zaželel prijeten večer, poln lepih trenutkov. Pester kulturni spored in kulinarična ponudba sta številno občinstvo, staro in mlado in od blizu in daleč popeljala v počutje bogate kubanske družbene in kulturne stvarnosti, ki pa dramatično odstopa od težkih gospodarskih okoliščin. Kot so dejali predsedniki društev kubanskega prijateljstva, je vzrok za to še zmeraj veljaven ameriški embargo, ki onemogoča celo humanitarno pomoč iz drugih držav. S filmom »Sons of Buena Vista« o legendarnem istoimenskem social clubu in njegovem pevskem pomenu se je kubanski praznik začel, na odru pa so nadaljevali glasbeniki Oskar Salas, Miha Kokot in Jaka Istenič. Posebna poslastica večera je bil nastop plesalk in plesalcev, ki so pod vodstvom plesnega učitelja Gregija Krištofa zaplesali salso in pokazali, da so se večtedenske vaje še kako obrestovale. Iskra plesa je preskočila na občinstvo in v prijetnem vzdušju ter milem junijskem večeru je kubanska fešta na Cingelčevem dvorišču trajala dolgo v noč. Soprireditelj je bilo SPD »Borovlje«.