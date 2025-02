Premiera bo 8. marca v Pliberku: V Pliberku o aleksandrinkah

Pod režijo Imke Logar-Thiessen je kolektiv FRAUENWERK (female research group) izdelal gledališko predstavo, ki združuje igro in koreografirano lutkovno gledališče. Predstava temelji na zbranih pripovedih Marjana Tomšiča in obravnava zgodovinski dogodek, povezan z južno Koroško, ki je doslej ostal večinoma neosvetljen. Politične okoliščine in gospodarska nuja, ki so aleksandrinke prisilile, da so zapustile svoje družine in poiskale delo v tujini, se zrcalijo v dandanašnji delovni migraciji in usodah žensk iz vzhodne Evrope.