Posadil je že 5000 dreves

Lani je z očetom posadil 1000 dreves, v svojem življenju pa jih je doslej posadil že okrog 5000. Pravi, da sadijo predvsem listavce, večinoma bukve, javorje, orehe in dobe oz. hraste, od iglavcev pa jelke, borovce in macesne. Smrek imajo sicer veliko, a niso dobro prilagojene na tople razmere in so posledično manj odporne, zato jih lubadar kaj hitro napade. Posledično jih morajo v veliki meri posekati in namesto njih sadijo listavce. Damjan se zaveda, da je gozdarjenje naporno delo, a mu je v veliko veselje. Na množično krčenje gozdov se odzove z besedami: »Res me zaboli srce, ko to slišim. To je naša narava in osnova za tvorjenje kisika. Če površine gozda posekaš in betoniraš, je to katastrofalno.« Opozarja, da rastline za rast in fotosintezo potrebujejo ogljikov dioksid, ki ga proizvajamo ljudje z izdihavanjem - ljudje pa potrebujemo drevesa, da proizvajajo kisik. Če se poseka preveč dreves, to poruši ravnovesje.