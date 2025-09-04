Ponedeljek in zaključek 632. Pliberškega jormaka

Članice in člani libuške godbe na pihala so popoldne tradicionalno »pometali« po jormaku, kar pomeni, da se letošnji jormak končuje. Razstavljalci in kramarji so bili v veliki večini zelo zadovoljni, nekateri gostje pa so razpravljali o cenah za hrano in pijače na jormaku, za veliko pivo je bilo treba odšteti okoli šest evrov, dunajski zrezek s pomfrijem pa med 15,9 € (Svaveja uta) in 17,5 € (Stefitz). Lažje razumljive postanejo cene za tiste, ki vedo za stroške, ki jih morajo nositi npr. upravljalci velikih šotorov na jormaku. Tako morajo recimo organizatorji Svaveje ute, zadnjega velikega šotora, ki ga organizira kulturno društvo, samo za najemnino travnika občini plačati že skoraj 5000 € najemnine. Še dobro, da je jormak samo enkrat v letu ...