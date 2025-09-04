Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Ponedeljek in zaključek 632. Pliberškega jormaka

4.9.2025 Pliberk Bleiburg Novice
V ponedeljek so jormak v Svaveji uti zaključili z Ansamblom Rosa, ki je pred tem že dvakrat igral v šotoru Wolfganga Stefitza. 

Članice in člani libuške godbe na pihala so popoldne tradicionalno »pometali« po jormaku, kar pomeni, da se letošnji jormak končuje. Razstavljalci in kramarji so bili v veliki večini zelo zadovoljni, nekateri gostje pa so razpravljali o cenah za hrano in pijače na jormaku, za veliko pivo je bilo treba odšteti okoli šest evrov, dunajski zrezek s pomfrijem pa med 15,9 € (Svaveja uta) in 17,5 € (Stefitz). Lažje razumljive postanejo cene za tiste, ki vedo za stroške, ki jih morajo nositi npr. upravljalci velikih šotorov na jormaku. Tako morajo recimo organizatorji Svaveje ute, zadnjega velikega šotora, ki ga organizira kulturno društvo, samo za najemnino travnika občini plačati že skoraj 5000 € najemnine. Še dobro, da je jormak samo enkrat v letu ...     

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt