V prostorih Deželnega arhiva v Celovcu je v četrtek, 20. aprila, bil pomladni sprejem, na katerega sta vabila Slovenska gospodarska zveza (SGZ) in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. Dobro čezmejno sodelovanje gospodarstvenikov grenijo kontrole meje.

Predsednik SGZ Benjamin Wakounig (sredina) v pogovoru.

SGZ v letošnjem letu praznuje 35 let obstoja, govorniki na sprejemu so bili predsed-nik SGZ Benjamin Wakounig, generalni konzul Anton Novak, avstrijska veleposlanica v Ljubljani Elisabeth Ellison-Kramer, pa tudi Mein-rad Höfferer, direktor koroške Gospodarske zbornice. Vsi našteti so bili – ob poudarjanju pomena dobrega čezmejnega sodelovanja med podjetniki za spodbujanje gospodarskega razvoja v regiji – kritični do ponovnega podaljšanja kontrole potnikov in blaga na meji Avstrije s Slovenijo. Skozi program je vodila direktorica SGZ Vesna Hodnik Nikolić, del pomladnega sprejema je bila razstava slik Kristine Hrobath, pa tudi nastop slovenskega tenorista Žige Laknerja. Pomladnega druženja podjetnic in podjetnikov v Deželnem arhivu se je udeležilo okoli 100 ljudi iz gospodarstva.