Ta bo v nedeljo, 20. julija. Organizatorji opozarjajo, da maša letos ne bo na Komlju, temveč ob 10.30 v cerkvi v Nonči vasi. Ob 12.30 bo spominska svečanost pri spomeniku na Komlju. Zbirališče spominskega pohoda na Komelj bo 20. julija, od 8.30 naprej pred Kulturnim domom Pliberk. Odhod za pešce bo ob 9.30. Pot vodi preko Pliberka in pliberškega gradu po dokaj udobni in lahko prehodni poti do spomenika pri Cimprcu (8,5 km).