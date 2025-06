Podjunski ribiči so pogostili z ribami

Tudi letos je vonj sveže pri­pravljenih rib pri športnem igrišču v Rikarji vasi privabil okoli 400 ljudi na tradicionalni ribiški piknik, ki ga vsako leto pripravi Ribiški klub Podjuna s predsednikom Jozejem Krasnikom na čelu. Okoli 40 pomagačev v kuhinji in strežbi je postreglo z odličnimi ribjimi specialitetami. Ponujali so pečene postrvi, panirane fileje postrvi in odlične ribje polpete, narejene iz več vrst rib. Ribiški klub Podjuna je bil ustanovljen leta 1978 pri Mičeju v Šentvidu, začelo se je s 15 ribiči, danes šteje klub približno 100 članic in članov, med njimi pa je videti veliko mladih obrazov. Prvi predsednik je bil Benno Kraut, sledil je Milan Wutte, od leta 2017 pa je predsednik kluba Jozej Krasnik. Krasnik pripoveduje, da je že kot mlad fant ribaril v reki Bistrici pri Dobu, kjer je odraščal. Če je bila reka poleti plitva, so postrvi lovili kar z rokami. Ribiški klub Podjuna je že skoraj 30 let najemnik Malega jezera v občini Škocjan, ki je sicer v lasti rebrške komende. Klub skrbi za populacijo rib v jezeru, za čolne in za urejeno okolico. Okoli 40 letnih in 300 dnevnih kart prodajo, ribiči prihajajo iz vse Evrope, cenijo pa mir, raznoliko ribiško populacijo in neposredno naravo ob jezeru. Letos so v jezero naselili 2800 malih smučev, sicer pa so v jezeru še ščuke, krapi, linji, ostriži in še bi lahko naštevali. Jezero je veliko devet hektarjev, globoko pa devet metrov, ribičem je na voljo deset čolnov. V Malem jezeru je klub okoli 15 let imel lastno ribogojnico; v Mlinčah pa so imeli več let v najemu tudi del reke Bele, ki so jo v tem času naseljevali z ribami. Bela pa je večkrat vodila visoko vodo, ki je dragoceni ribji podmladek splaknila v Dravo. Zaradi tega je klub to delo opustil, tudi lastne ribogojnice nimajo več. Jozej Krasnik omenja prijateljske vezi z ribiškimi klubi v Sloveniji, s katerimi so še danes v stikih. »Trudimo se, da mladim članom ponujamo tečaje in izobraževanja. Poleti bo deset naših članov sodelovalo na ribiškem taboru v Velenju, kjer bodo spoznali tehnike ribolova, pribor in drugo.«