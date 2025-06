Podelitev 18. Kugyjeve nagrade: Evropo »živijo« v Geoparku že danes

Leta 2007 je prišlo do pomembnega preoblikovanja – iz Delovne skupnosti »Dežela pod Peco«/»Petzenland« je nastal Geopark Karavanke. »Po vzorcu Geoparkov v Evropi se mi je zdelo, da je to stvar, ki jo lahko naredimo tudi pri nas,« se spominja upokojena direktorica Podzemlja Peca Suzana Fajmut Štrucl. Ustanovnim občinam so se pridružile še Sele, Železna Kapla, Galicija, Žitara vas in Labot, s čimer se je območje Geoparka razširilo na 53.000 prebivalcev in zaobjema območje več kot 1000 kvadratnih kilometrov. Leta 2013 je Geopark postal član Evropske in Svetovne mreže geoparkov, ki danes vključuje 177 območij iz 46 držav. Poleg Geoparka Karavnake imamo v Avstriji še Geoparka »Eisenwurzen« na zgornjem Štajerskem in »Erz der Alpen« na Salzburškem. Leta 2015 je Geopark Karavanke, ki ga kot direktor predano in uspešno vodi Gerald Hartmann – pranečak pesnice Milke Hartman, prejel naziv »Karavanke UNESCO Globalni Geopark«.