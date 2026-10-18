Po obnovi rozalske kapelice še blagoslov

Po petju se je občinstvo podalo h kapelici svete Rozalije, ki je okoli 10 minut peš oddaljena od cerkve v rozalski votlini. Že stoletja prihajajo romarji na Hemo. »Kapelica je bila v tako slabem stanju, da bi se podrla. Poleti smo jo v dveh tednih obnovili, zbetonirali fundament, ob tem pa ohranili zunanjost. Mislim, da bo za par generacij držala,« je povedal predsednik globaškega farnega sveta Jurij Jenšac in se zahvalil Dominiku Hascheju, ki je vodil obnovitvena dela. Župnik Slavko Thaler je med blagoslovom dejal: »Obnovimo ne le stavbe in poslopja, tudi medsebojne odnose, vero in molitev.« Blagoslov kapelice je olepšal globaški cerkveni zbor pod vodstvom Veronike Stern.

