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Po obnovi rozalske kapelice še blagoslov

18.10.2026 Sveta Hema Hemmaberg Damijan Smrečnik
11. oktobra je bila romarska cerkev na gori sv. Heme v znamenju petja Marijinih pesmi. Katoliška prosveta je pod geslom »Marijine pesmi v treh dolinah« vabila v Želuče v Rožu, v Gorje na Zilji in na Hemo v Podjuni, kjer je ljudsko petje v polni cerkvi spremljal Pavle Zablatnik.
Dominik Haschej, Slavko Thaler, Matija Haschej, Jurij Jenšac in Angelika Steharnik v obnovljeni kapelici sv. Rozalije

Po petju se je občinstvo podalo h kapelici svete Rozalije, ki je okoli 10 minut peš oddaljena od cerkve v rozalski votlini. Že stoletja prihajajo romarji na Hemo. »Kapelica je bila v tako slabem stanju, da bi se podrla. Poleti smo jo v dveh tednih obnovili, zbetonirali fundament, ob tem pa ohranili zunanjost. Mislim, da bo za par generacij držala,« je povedal predsednik globaškega farnega sveta Jurij Jenšac in se zahvalil Dominiku Hascheju, ki je vodil obnovitvena dela. Župnik Slavko Thaler je med blagoslovom dejal: »Obnovimo ne le stavbe in poslopja, tudi medsebojne odnose, vero in molitev.« Blagoslov kapelice je olepšal globaški cerkveni zbor pod  vodstvom Veronike Stern.    

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