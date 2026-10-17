Po 25 letih obujali gimnazijske spomine

Ob prijetnem druženju so obujali spomine na šolska leta, maturo, izlete in skupna potovanja ter si ogledali fotografije iz tistega časa. Veliko teh slik so videli prvič, saj so dolga leta ležale pozabljene v kakšni škatli. Prav fotografije so obudile številne spomine in poskrbele, da so se nekdanji dijaki vsaj za kratek čas spet počutili kot osemnajstletniki. Srečanja so se udeležili tudi štirje nekdanji profesorji: Vera Wutti-Inzko, Niko Ottowitz, Cilka Gutovnik in Roman Vouk. Na srečanju se je porodila ideja, da bi se srečevali vsako leto, naslednje večje srečanje pa načrtujejo ob 30. obletnici mature.

