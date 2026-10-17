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Po 25 letih obujali gimnazijske spomine

17.10.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Nekdanji dijaki razredov 8. A in 8. B Slovenske gimnazije, ki so maturirali spomladi leta 2001, so se v petek, 2. oktobra, srečali ob 25-letnici mature. Jubilejno srečanje je potekalo pri Igorju v Osojskem dvoru (»Zommstehen beim Igor«).
Na sliki z leve: Jasmine Gutovnik, Tomaž Ogris, Julija Schellander-Obid, Metka Wakounig, Simon Ošlak-Gerasimov, Janja Einspieler (roj. Kolter), Alina Zeichen, Darko Urbajs, Vera Wutti-Inzko (sredina), Roman Vouk (zadaj v sredini), Sandra Ebner, Sonja Mischitz (roj. Kramer), Roman Krajger, Benjamin Preisig, Cilka Gutovnik (druga spredaj od desne), Hemma Till, Ines Schiemann in Michael Kassl. Na sliki manjka Niko Ottowitz.

Ob prijetnem druženju so obujali spomine na šolska leta, maturo, izlete in skupna potovanja ter si ogledali fotografije iz tistega časa. Veliko teh slik so videli prvič, saj so dolga leta ležale pozabljene v kakšni škatli. Prav fotografije so obudile številne spomine in poskrbele, da so se nekdanji dijaki vsaj za kratek čas spet počutili kot osemnajstletniki. Srečanja so se udeležili tudi štirje nekdanji profesorji: Vera Wutti-Inzko, Niko Ottowitz, Cilka Gutovnik in Roman Vouk. Na srečanju se je porodila ideja, da bi se srečevali vsako leto, naslednje večje srečanje pa načrtujejo ob 30. obletnici mature.   

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