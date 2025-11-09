Novice logo
Ples Dvojezične TAK: zvezde večera so bili maturanti in maturantke

9.11.2025 Vrba Velden am Wörthersee Novice
31 maturantov in maturantk dvojezične TAK je 7. novembra povabilo na ples pod geslom Old Hollywood v Casineumu v Vrbi. Skupaj s starši, profesorji ter razredničarkama Nino Šere (5. B) in Andreo Urban (5. A) so poskrbeli za prijeten večer.

V veliki dvorani je igrala skupina Zvita Feltna, v mali dvorani pa DJ Potter. Polonezo, valček in rock’n’roll so dijaki pripravili s pomočjo plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Polnočni vložek so dopolnili videoposnetki s kratkimi prizori maturantov in maturantk.

Na dražbi so bile glavne nagrade dres s podpisom Luke Modrića, umetnina Karla Vouka in prenočitev v hotelu. Tudi tombola je ponujala številne nagrade.

Ravatelj Dvojezične TAK Hanzi Pogelschek je pozdravil številne častne goste, med njimi državna poslanka Olga Voglauer, generalna konzulka RS v Celovcu Maja Balant Slobodjanac, predsednik SGZ Benjamin Wakounig ter predsednica združenja staršev DTAK Andrea Jabornig.

FOTO: STEFAN REICHMANN

