Ples Dvojezične TAK: zvezde večera so bili maturanti in maturantke

V veliki dvorani je igrala skupina Zvita Feltna, v mali dvorani pa DJ Potter. Polonezo, valček in rock’n’roll so dijaki pripravili s pomočjo plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Polnočni vložek so dopolnili videoposnetki s kratkimi prizori maturantov in maturantk.
Na dražbi so bile glavne nagrade dres s podpisom Luke Modrića, umetnina Karla Vouka in prenočitev v hotelu. Tudi tombola je ponujala številne nagrade.
Ravatelj Dvojezične TAK Hanzi Pogelschek je pozdravil številne častne goste, med njimi državna poslanka Olga Voglauer, generalna konzulka RS v Celovcu Maja Balant Slobodjanac, predsednik SGZ Benjamin Wakounig ter predsednica združenja staršev DTAK Andrea Jabornig.
FOTO: STEFAN REICHMANN
