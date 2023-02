Slovensko prosvetno društvo Danica je v soboto, 4. februarja, vabilo na 49. Ples Danice. Kljub dejstvu, da priljubljenega družabnega dogodka v Šentprimožu dve leti ni bilo več, ples nikakor ni izgubil svoje privlačnosti.

Društvenice in društveniki so bili zadovoljni z obiskom, še nikdar poprej niso prodali toliko vstopnic v predprodaji. Obnovljeni kulturni dom Danice je bil nabito poln, plesišče skoraj premajhno, trio Tomaža Boškina je skrbel za vroče plesne ritme.

Foto: SPD Danica/Michael Stern

Prve plese Danice so nekoč prirejali v gostilni pri Voglu v Šentprimožu, odkar je bil leta 1981 zgrajen kulturni dom, pa vabijo v lastne prostore. Tudi letos so društveniki poskrbeli za odlično pogostitev, od eksotičnih koktejlov do golaža, ki ga je pripravila Angela Rutar. Številni gostje so se počutili zelo dobro, tako dobro, da je na koncu skoraj zmanjkalo piva, a tudi ta »problem« so lahko rešili. Na plesu je bilo videti veliko mladine, ki je imela v kletnem prostoru »Kult« lastno diskoteko.

Na sobotnem plesu je po pozdravu predsednika SPD Danica Sama Wakouniga zapel domači mešani pevski zbor. Po polnočnem vložku, ki ga je pripravila društvena mladina, so izžrebali glavne nagrade tombole – od košar z dobrotami domačih kmetov preko televizorja do čudovitih umetnin. Glavno nagrado, umetnino, je zadel pevec MoPZ Vinko Poljanec Nicolai Wicher.

Med obiskovalci so bili tudi politiki in zastopniki organizacij, med njimi Olga Voglauer, Franc Jožef Smrtnik, Marjan Čik, Valentin Inzko, Manuel Jug, Lojze Lach, župana Škocjana in Žitare vasi Thomas Krainz in Gerhard Koller in številni drugi.

Plesali in zabavali so se v Šentprimožu še do jutranjih ur. SPD Danica pa vabi že na naslednjo prireditev: 19. februarja, od 14.30 naprej, bo v kulturnem domu Danica otroški pustni ples z animatorskim programom. Vabljeni so seveda otroci, vendar – jasno – skupaj s starši, babicami in dedki ter pustne šeme vseh starostnih skupin.

Vse slike: www.novice.at/zabava/49-ples-danice-v-sentprimozu/