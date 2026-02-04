Peter Kaiser prejel Rizzijevo nagrado

Ob podelitvi je navzoče pozdravila podpredsednica ZSO Gusti Gasser, lavdacijo Ane Blatnik, ki je bila iz družinskih razlogov zadržana, pa je v slovenščini in nemščini prebrala Julija Schellander-Obid. Glasbeno sta večer obogatila Tonč Feinig in Alexandra Lassnig-Walder. Prišlo je mnogo Kaiserjevih političnih sopotnikov, med njimi prva namestnica deželnega glavarja Gaby Schaunig in predsednik koroškega deželnega zbora Andreas Scherwitzl. Med gosti pa so bili tudi zastopniki narodne skupnosti iz politike in kulture ter predstavniki iz Slovenije.
Med najpomembnejšimi dosežki Kaiserja je Ana Blatnik v lavdaciji posebej poudarila konsenzno rešitev vprašanja dvojezičnih krajevnih tabel in integracijo Slovenske glasbene šole v deželno Koroško glasbeno šolo. Omenila je še, da je slovenska narodna skupnost prvič izrecno vključena v koroško deželno ustavo. Ob tem je opaziti tudi novo dojemanje zgodovine, zlasti v zvezi s koroškim plebiscitom. Simbolno in vsebinsko pomembno je tudi odpiranje praznovanja 10. oktobra za oba deželna jezika. K temu se pridružujejo še poročilo o narodni skupnosti, ustanovitev foruma za dialog ter poglobitev sodelovanja med Republiko Slovenijo in deželo Koroško, kar krepi čezmejno povezovanje in zaupanje.
V lavdaciji je Blatnik še dodala: »Danes, na ta poseben večer, ne gre za termine ne za pogajanja ne za politične kompromise. Danes gre za človeka, ki stoji za vsem tem. Za Petra, ki zna poslušati, ko drugi samo govorijo. Ki dvomi, ko drugi tulijo. Ki povezuje, kjer drugi razdirajo. In ki ni nikoli pozabil, da je politika na koncu le odgovornost za ljudi.«.
»Iskrena hvala za to priznanje, spejemam ga s ponižnostjo in hvaležnostjo. Slovenska beseda in kultura na Koroškem sta dragocenosti, ki nas povezujeta. Obljubljam, da bom še naprej gradil mostove za dialog in dobro sožitje,« je v slovenščini povedal vidno ganjeni deželni glavar.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi