Pester program na drugi »Veselici« Mlade Enotne liste

Mlada Enotna lista s predsednikom Luko Olipom na čelu je v petek, 12. julija, že drugič vabila v celovško areno Schleppe na ples samostojnega političnega gibanja pod geslom Veselica/Festl. Za dobro vzdušje so poskrbeli ansambel Zgruntanih 5/Karawankensound, MoPZ Trta iz Žitare vasi, Kvartet Nomos iz Škocjana in bend Gedore s pevcem Tomažem Boškinom. Veselico organizira Mlada Enotna lista (MEL), med glavnimi organizatorji je Hannes Piskernik, ki je kot najmlajši član predsedstva EL pristojen za mladino. Piskernik je bil na koroških občinskih volitvah leta 2021 prvič izvoljen v občinski svet občine Sele.

Predsednik MEL, Luka Olip, se je zahvalil Piskerniku in mladim za organizacijo prireditve. Spregovoril je tudi predsednik deželne Enotne liste Gabriel Hribar. Hribar je obžaloval, da na letošnji Veselici ni bilo več ljudi iz podeželskih frakcij, ki bi se lahko prepričali, kaj je mladina sposobna postaviti na noge. Poleg tega je Hribar še povedal, da se mora Enotna lista jemati resno in v prihodnosti kot stranka kandidirati tudi na deželnozborskih volitvah. Ples se je zaključil s tombolo in žrebanjem nagrad.