Pesem, harmonika in smeh: vigredni koncert v Škocjanu

V pozdrav pomladi je pod taktirko Stefana Starza zapel društveni moški pevski zbor Vinko Poljanec. Večer so z nastopi popestrili še kvartet Nomos, harmonikar Tomaž Boškin in vokalna zasedba Oktakord. Program je na sproščen in zabaven način vodil predsednik društva Miha Lipnik, ki je tudi tokrat s svojo duhovito moderacijo pričaral nasmehe na obrazih obiskovalcev. Marjan Čik iz kvarteta Nomos je vse prisotne povabil na predstavitev nove zgoščenke, ki bo izšla letos novembra. Izidor Sturm pa je občinstvu razkril zanimivo zgodbo o nastanku zasedbe Oktakord.Navdušenja ni manjkalo tudi ob nastopu Tomaža Boškina, ki je s svojo harmoniko navdušil vse zbrane. Lipnik je po koncertu še povedal, da se v društvu že intenzivno pripravljajo na veliko obletnico – 120 let obstoja društva, ki jo bodo praznovali leta 2026.