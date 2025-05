Parada in demonstracija kolesark in kolesarjev »Kidical mass«: Za otrokom prijazne kolesarske poti

Organizatorka Yasmin Stoderegger je bila navdušena nad udeležbo in upa, da bodo politiki imeli odprta ušesa za zahteve družin, ki si želijo kolesarjem prijazno mesto. Na vsak način so politiki prisluhnili in se pridružili kolesarjem. Med njimi so bili celovški podžupan Ronald Rabitsch in mestna svetnica Constance Mochar (oba SPÖ) ter občinski svetnici Zelenih Margit Motschiunig in Sonja Koschier. Naslednja parada bo 20. septembra 2025, ko bo Kidical Mass praznovala 10. obletnico.