Otroški pust v Šentprimožu: »Tam v Džungli«

Na otroškem pustu Danice so se letos podali v džunglo, kjer so srečali različne živali, od slona do opice in papige. Za vsako žival so pripravili posebno postajo, na kateri so se otroci lahko igrali in ustvarjali. Kot vedno so pust začeli s skupnim plesom, letos pa so pokazali, kdo vse živi v džungli.
Otroci so z veseljem oponašali živali in skupaj ustvarili pravo tropsko vzdušje.
Slike: SPD DANICA/MICHAEL STERN
Veseli smo, da nas je tudi letos obiskalo veliko otrok in staršev. Vsak otrok je prejel kartico, ki ga je vodila od postaje do postaje. Ko so uspešno opravili vse izzive, so si zaslužili krap in pijačo.
Tudi na starše nismo pozabili. Zanje smo kot vsako leto pripravili uganko. Letos so morali uganiti težo naše »strupene kače«, ki je bila, brez skrbi, varno skrita v škatli. Že zdaj razmišljamo, kam bomo potovali prihodnje leto.
