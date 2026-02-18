Otroški pust v Šentprimožu: »Tam v Džungli«

Alina Stern je del organizacijske ekipe

Veseli smo, da nas je tudi letos obiskalo veliko otrok in staršev. Vsak otrok je prejel kartico, ki ga je vodila od postaje do postaje. Ko so uspešno opravili vse izzive, so si zaslužili krap in pijačo.

Tudi na starše nismo pozabili. Zanje smo kot vsako leto pripravili uganko. Letos so morali uganiti težo naše »strupene kače«, ki je bila, brez skrbi, varno skrita v škatli. Že zdaj razmišljamo, kam bomo potovali prihodnje leto.