Otroški pust v Pliberku pod geslom »Pižama party«

V pliberškem kulturnem domu je 14. februarja mrgolelo otrok v pisanih pustnih kostumih. Članice in člani MePZ Podjuna so pripravili različne postaje z igrami, ustvarjalnimi delavnicami in drugimi zabavnimi dejavnostmi. V foajeju se je vila dolga vrsta pred strojem za kokice, ki so jih otroci z veseljem pojedli med ogledom filma na platnu v veliki dvorani. Nekaj utrinkov smo ujeli tudi v objektiv.