Otroški pust v Pliberku pod geslom »Pižama party«

V pliberškem kulturnem domu je 14. februarja mrgolelo otrok v pisanih pustnih kostumih. Članice in člani MePZ Podjuna so pripravili različne postaje z igrami, ustvarjalnimi delavnicami in drugimi zabavnimi dejavnostmi. V foajeju se je vila dolga vrsta pred strojem za kokice, ki so jih otroci z veseljem pojedli med ogledom filma na platnu v veliki dvorani. Nekaj utrinkov smo ujeli tudi v objektiv.
Vsako leto ima naš pust določeno geslo. Letos smo prišli v pižamah, zato je geslo ‘Pižama party’. Hvaležni smo vsem sponzorjem, ki nas podpirajo. Otroški pust organiziramo, ker je to edina pustna zabava v Pliberku, ki je dvojezična oziroma slovenska, in ker se nam zdi pomembno, da otrokom ponudimo lepo zabavo. Vsako leto se ga udeleži med 80 do 100 otrok.
