Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Odkritje spominske plošče za Martina Lesjaka in Philippa Steinerja

5.9.2025 Cima di Riofreddo Cima di Riofreddo Novice
V nedeljo, 3. avgusta 2025 opoldne, so se v koči Rifugio Pellarini zbrali koroški gorski reševalci iz Beljaka, italijanski in slovenski gorski reševalci, družine, prijatelji, znanci ter sopotniki Martina Lesjaka in Philippa Steinerja, ki sta se pred letom dni smrtno ponesrečila.

Nekaj lučajev od tam, na skali ob poti, ki vodi na prelaz Nabojs in Cima di Riofreddo, se v spomin na ponesrečenca nahaja spominska plošča, ki so jo prav na ta dan namestili beljaški gorski reševalci.

Dostojno in globoko doživeto spominsko bogoslužje sta vodila pastoralna asistentka Gabi Amruš-Glantschnig in diakon Gerhard Gfreiner, ki je spominsko ploščo tudi blago­slovil. Pevsko je ta akt primerno obogatila skupina akzent. Sveča ter križ iz domačih tal, okrašen s trakovi v barvah mavrice, naj bosta znamenja vere, upanja in neskončne ljubezni.

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt