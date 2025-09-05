Odkritje spominske plošče za Martina Lesjaka in Philippa Steinerja

Nekaj lučajev od tam, na skali ob poti, ki vodi na prelaz Nabojs in Cima di Riofreddo, se v spomin na ponesrečenca nahaja spominska plošča, ki so jo prav na ta dan namestili beljaški gorski reševalci.
Dostojno in globoko doživeto spominsko bogoslužje sta vodila pastoralna asistentka Gabi Amruš-Glantschnig in diakon Gerhard Gfreiner, ki je spominsko ploščo tudi blagoslovil. Pevsko je ta akt primerno obogatila skupina akzent. Sveča ter križ iz domačih tal, okrašen s trakovi v barvah mavrice, naj bosta znamenja vere, upanja in neskončne ljubezni.
