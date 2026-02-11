Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Radiše, Šmihel, Šentprimož: Od olimpijskih iger do džungle

11.2.2026 Koroška Kärnten Novice
Otroška pustovanja se nadaljujejo v nedeljo, 15. februarja. Ob 14.00 vabi SPD Radiše v kulturni dom na otroški pustni ples.

Pripravljene bodo raznolike postaje na temo zimskih olimpijskih iger, kjer bodo otroci skozi igro in gibanje preizkusili svoje spretnosti. Vse pustne šeme pa čakajo tudi lepe nagrade. Prav tako ob 14.00 vabi KPD Šmihel v farni dom na pustovanje za otroke. Najprej bo nastopila lutkovna skupina Celovški zmajčki s predstavo ABECEDA, nato pa sledijo zabavne igre in ples. Pod geslom »Tam v džungli ...« se bo kulturni dom v Šentprimožu ob 14.30 spremenil v pravo džungelsko prizorišče, kjer se bodo otroci med tropskimi živalmi in rastlinami zabavali na različnih postajah, plesali ter se posladkali s slastnimi krofi.

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt