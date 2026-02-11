Radiše, Šmihel, Šentprimož: Od olimpijskih iger do džungle

Pripravljene bodo raznolike postaje na temo zimskih olimpijskih iger, kjer bodo otroci skozi igro in gibanje preizkusili svoje spretnosti. Vse pustne šeme pa čakajo tudi lepe nagrade. Prav tako ob 14.00 vabi KPD Šmihel v farni dom na pustovanje za otroke. Najprej bo nastopila lutkovna skupina Celovški zmajčki s predstavo ABECEDA, nato pa sledijo zabavne igre in ples. Pod geslom »Tam v džungli ...« se bo kulturni dom v Šentprimožu ob 14.30 spremenil v pravo džungelsko prizorišče, kjer se bodo otroci med tropskimi živalmi in rastlinami zabavali na različnih postajah, plesali ter se posladkali s slastnimi krofi.