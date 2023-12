Pregled adventih in božičnih koncertov pričenjamo na Dunaju, kjer bo v Karlovi cerkvi v četrtek, 14. decembra, ob 19.00 nastopil Komorni zbor Hugo Wolf. V soboto, 16. decembra, ob 18.00 lahko v Slovenjem Plajberku po maši v farni cerkvi prisluhnete adventnemu petju domačinov in glasbi Hanzija Ogrisa z mladimi muzikanti. V nedeljo, 17. decembra, je na sporedu kar šest adventnih koncertov. V farni cerkvi v Šmihelu bodo ob 14.00 adventno petje oblikovali MePZ Gorotan, MePZ Podjuna, Oktet Suha, skupina Sanje, Verena Smrtnik in Darja Čertov. Ob 14.30 v farni cerkvi v Globasnici nastopajo otroški zbori Živ-Žav, MePZ Peca, šolski zbor LŠ Globasnica, MoPZ Janez Petjak, Gemischter Chor Globasnitz in projektni zbor Irina Lopinsky. V Šentilju ob Dravi bo v farni cerkvi ob 16.30 nastopila VS Ascolti ob spremljavi harmonike Jörga Errensta. V farni cerkvi v Šentjanžu ob 18.00 nastopajo MVS Svrž, VS Lipa, Ansambel La Gioia, Šentjanški tamburaši in MoPZ Andrej Permož. V selski farni cerkvi vas ob 18.00 čakajo nastopi selskih pevskih sestavov, MoPZ Trta in duo FinePulse. V farni cerkvi v Železni Kapli ob 18.00 nastopajo Sweethearts, zbor Kreuz&Quer, Darja Čertov in Verena Smrtnik, Tamika, Klika, Cerkveni zbor Železna Kapla in recitatorji.