O zvoku lirike v Musilovem institutu

Aleš Šteger je pred nedavnim pri založbi Residenz izdal zbirko esejev »Ohr sein. Für eine Welt der Aufmerksamkeit«, ki jo je v nemščino prevedel Mathias Götz iz še ne objavljenega slovenskega izvirnika. V pogovoru z Metko Wakounig, ki je zelo plastično in vešče vodila skozi literarno-glasbeni dogodek, je zelo pomembno vlogo igralo vprašanje oz. ugotovitev, ali ob nenehnih zvočnih dražljajih, ki smo jim danes izpostavljeni, sploh še znamo poslušati. Za Štegra je važno, da znamo prisluhniti, najsi je to literaturi in njeni glasbi ali pa intimnosti prostora. Mladina glasbi literature ne zna ali ne zmore več prisluhniti, je torej tudi ne čuje. Glasbo ali melodijo literature Šteger skupaj z odličnim akordeonistom Juretom Torijem skuša poslušalcem posredovati in približati ne le z močnimi muzikaličnimi akcenti, temveč predvsem z izrazitimi interaktivnimi scenskimi posegi. O dejstvu, da je nemški prevod omenjene zbirke esejev izšel prej kot slovenski original, je avtor odgovoril, da prisluhne tudi prevajalcu in če je treba, marsikaj spremeni v izvirniku. Nikoli pa da ni iz slovenščine menjal v druge jezike. Odločno pa je zavzel stališče do prevodov, ki jih opravi umetna inteligenca: »Ti prevodi bolijo. Literature ne smemo prepustiti umetni inteligenci,« je poudaril.

