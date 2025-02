Nastop ob kulturnem prazniku: Sanje v Sloveniji

Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 2025, so ljudski pevci Fantje z vasi pripravili večer, posvečen slovenski besedi, glasbi in petju z naslovom »V deželici sonca in grozdja«. Skupina Sanje s Suhe so kot prvi gostje nastopili v nabito polni dvorani Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Z venčkom Krčanjskih pesmi so koroško glasbeno kulturo približali Dolenjcem. Ob skupni Slakovi pesmi »Deželica sonca in grozdja« so bili po koncertu deležni precejšne pohvale ter bili povabljeni na mogočno večerjo.