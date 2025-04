Nagradno kartanje DSG Vogrče: Polovica prašiča za Libučana

Turnir se je začel ob sedmih, pozno v noč so padale karte, dokler ni bil znan zmagovalec – Walter Leimisch iz Libuč. Osvojil je glavno nagrado, polovico bio prašiča, ki ga je podarila biokmetija Trampusch, p. d. Božič iz Doba. Za nemoten potek turnirja so poskrbeli predsednik DSG Vogrče Ivo Müller, Armin Dobrovnik in Poldej Prutej, ki je za vse igralce skuhal divjačinski ragu. Posebno je treba pohvaliti, da so organizatorji zbrali toliko nagrad, ki so jih podarili lokalni sponzorji, da noben igralec ali igralka turnirja ni zapustil/a praznih rok. Med gosti so bili tudi predsednica KKD Vogrče Verena Jamer, poveljnik vogrških gasilcev Thomas Visotschnig, pliberški župan Stefan Visotschnig in mestni svetnik Marko Trampusch.