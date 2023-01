Na Kmečkem plesu so plesali do jutranjih ur

Kmečki ples v pliberškem Kulturnem domu je postal osrednji družabni dogodek v Podjuni in je tudi letos privabil goste od blizu in daleč. Mnogo kmetov in drugih gostov, ki so prišli v soboto, 28. januarja, v pliberški Kulturni dom, se je s tem odzvalo vabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Za ples je zaigral ansambel Igor in zlati zvoki, dvorana pa se je izpraznila šele v jutranjih urah. Zelo priljubljena je bila tudi letos tombola s kmečkimi izdelki in pridelki. Nastopil je tudi mešani pevski zbor SPD Srce iz Dobrle vasi. Pred deželnozborskimi volitvami pa brez politike tudi ne gre, zato sta se med obiskovalce pomešala Olga Voglauer in Franc Jožef Smrtnik, ki imata oba realistično možnost, da bosta izvoljena v deželni zbor.