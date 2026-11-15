Na gimnazijskem plesu so našli Fantoma z opere

Goste sta pozdravila maturantka Ronja Woschitz in maturant Samo Koschier. Maturante sta predstavili razredničarki prof. Aloisia Gomez in prof. Barbara Janota. Slavnostnega večera so se udeležili tudi številni častni gostje, med njimi Miha Vrbinc in Sabine Sandrieser, Valentin Inzko, Maja Balant Slobodjanac in Bernard Sadovnik. Zbrane je nagovoril tudi provizorični ravnatelj Slovenske gimnazije Stanko Polzer. Za ples je igral narodnozabavni ansambel Poskočni, za vroče ritme v drugi dvorani pa je poskrbel DJ Fusion.
Otvoritvi plesa in polonezi je sledil ples s starši, nato pa se je večer nadaljeval ob glasbi in v prijetnem vzdušju. Posebno presenečenje je bilo žrebanje, pri katerem je vsak gost sodeloval s številko na svoji maski. Med vrhunci večera je bila tombola, glavni nagradi pa sta bila nakit iz zlatarne Einspieler in umetniško delo.
Vrhunec večera je bila polnočnica z videoposnetkom, v katerem so dijaki po šoli iskali Fantoma iz opere. Ta se je nazadnje pojavil tudi v živo na odru. Sporočilo polnočnice je bilo, da v življenju niso najpomembnejše ocene, temveč prijateljstvo, medsebojna povezanost in razredna skupnost.
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