Na gimnazijskem plesu so našli Fantoma z opere

Otvoritvi plesa in polonezi je sledil ples s starši, nato pa se je večer nadaljeval ob glasbi in v prijetnem vzdušju. Posebno presenečenje je bilo žrebanje, pri katerem je vsak gost sodeloval s številko na svoji maski. Med vrhunci večera je bila tombola, glavni nagradi pa sta bila nakit iz zlatarne Einspieler in umetniško delo.