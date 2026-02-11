Na čebelarskem plesu so daleč skrbi

Čebelarskemu društvu Železna Kapla-Bela predseduje Michaela Haderlap, ponosna lastnica treh čebeljih družin. Ta je na tradicionalnem čebelarskem plesu pozdravila goste iz Čebelarskega društva Kamnik. Za lovce, pa tudi ribiče je znano, da radi pretiravajo, ko gre za velikost in težo njihovega plena. A tudi ko srečaš starega čebelarja, ni lahko vedeti, kaj je res, kaj pa je pretiravanje: »Čebelar sem že 68 let, pri naši družini pa ima čebelarstvo 600-letno tradicijo. Na čebelarski ples in korško žegnanje rad prihajam zaradi ljubezni do jezika, ki je na Koroškem še pristna,« je povedal 74-letni Štefan Virjent, predsednik ČD Kamnik. Ples je intoniral Lovski zbor Železna Kapla, ki ga po Romanu Kutschnigu vodi Samuel Paulitsch. Ob raznoliki glasbi ansambla Rosa so številni gostje od blizu in daleč do zadnjega konca napolnili gostišče, pa tudi plesišče tako v dvorani kot v kleti.
Mnogi so se razveselili dobitkov srečolova, na katerem je glavni dobitek, to je 300 kapelških darilnih kovancev, t. i. talarjev, domov odnesla 62-letna Daniela Karničar z Obirskega. Te je mogoče unovčiti samo pri podjetjih v občini, za kaj jih bo torej namenila? »Jaz sem ženska in imam rada modo. Se pravi, da bom šla k frizerki v našem kraju, potem si bom ogledala čevlje in torbice, verjetno pa bom obiskala tudi šiviljo,« je izjavila Daniela Karničar, ki sedem let ni obiskala prav nobenega plesa. »Veste, prej sem kar redno hodila na plese, dokler nisem hudo zbolela za rakom kostnega mozga in levkemijo. Med letoma 2022 in 2023 sem bila skoraj celo leto v bolnici, kjer so mi med drugim presadili matične celice. Vse to sem srečno prestala. Ravno včeraj sem premišljevala, kakšno srečo imam, da po sedmih letih na prvem plesu, na katerega grem, zadenem kar glavni dobitek. Pri Podobniku sem bila s prijateljico Helgo, ki je tako kot jaz že upokojenka, zelo lepo sva se imeli.«
Folti Paulič je ansamblu Rosa častil rundo, muzikanti in pevka Arijana Rojko so mu z odra nazdravili, napili, nato pa zaigrali Avsenikovo »Mi ga spet žingamo«. Besedilu je ubrano pritegnilo vsaj polovica navzočih. »Ansambel Rosa radi vabimo, ker se zmeraj zelo potrudijo. Ko nastopajo pri nas, se jim običajno na odru pridruži tudi moderator in pevec Peter Grilliz, ki prihaja iz Lovank, tako je bilo tudi letos,« je povedal Paulič, p. d. Gradišnik z Obirskega, ki je na ples prišel z ženo Vido in hčerko Marjeto. »Pesem 'Mi ga spet žingamo' nam je bend spontano zaigral, če imam glasbeno željo, je to običajno kaka domača pesem, kot je recimo himna Obirčanov s prvo kitico 'Obirčani smo mi, veselega srca vsi'.«
