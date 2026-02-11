Na čebelarskem plesu so daleč skrbi

Mnogi so se razveselili dobitkov srečolova, na katerem je glavni dobitek, to je 300 kapelških darilnih kovancev, t. i. talarjev, domov odnesla 62-letna Daniela Karničar z Obirskega. Te je mogoče unovčiti samo pri podjetjih v občini, za kaj jih bo torej namenila? »Jaz sem ženska in imam rada modo. Se pravi, da bom šla k frizerki v našem kraju, potem si bom ogledala čevlje in torbice, verjetno pa bom obiskala tudi šiviljo,« je izjavila Daniela Karničar, ki sedem let ni obiskala prav nobenega plesa. »Veste, prej sem kar redno hodila na plese, dokler nisem hudo zbolela za rakom kostnega mozga in levkemijo. Med letoma 2022 in 2023 sem bila skoraj celo leto v bolnici, kjer so mi med drugim presadili matične celice. Vse to sem srečno prestala. Ravno včeraj sem premišljevala, kakšno srečo imam, da po sedmih letih na prvem plesu, na katerega grem, zadenem kar glavni dobitek. Pri Podobniku sem bila s prijateljico Helgo, ki je tako kot jaz že upokojenka, zelo lepo sva se imeli.«