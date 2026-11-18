V 30 misijonskih tombolah so za partnerske projekte v Angoli zbrali več kot 427.000 evrov – močan dokaz žive solidarnosti. Skup­na molitev in petje sta slovesno sklenila prvi del dogodka. Sledila je priljubljena tombola z bogatimi nagradami: med drugim so bile na voljo npr. slika umetnice Susanne Riegelnik, športno kolo, potovanje v Assisi in Rim, pomladni dnevi v Ratečah, počitniški dnevi na morju, številni drugi darilni boni in torte ter več kot 1.000 drugih nagrad. Dobitne številke je iz bobna izžrebala štiriletna Emilija Škof. Glavno nagrado, ki je obsegla športni paket za aktivno življenje (vrhunska športna ura, SUP, fitnes članarina in še nekaj posebnih presenečenj) je prejela gospa Ludmilla Mochar iz Nagelč.