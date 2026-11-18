Maya Bar Meir, ki prihaja iz Sel, deluje trenutno kot prostovoljka v don Boskovem centru v Lueni, se je z videoposnetkom oglasila s kratkim pozdravnim sporočilom. Opisala je svoje enkratne izkušnje dela z otroki in mladimi ter se zahvalila vsem podpornikom in dobrotnikom.
V 30 misijonskih tombolah so za partnerske projekte v Angoli zbrali več kot 427.000 evrov – močan dokaz žive solidarnosti. Skupna molitev in petje sta slovesno sklenila prvi del dogodka. Sledila je priljubljena tombola z bogatimi nagradami: med drugim so bile na voljo npr. slika umetnice Susanne Riegelnik, športno kolo, potovanje v Assisi in Rim, pomladni dnevi v Ratečah, počitniški dnevi na morju, številni drugi darilni boni in torte ter več kot 1.000 drugih nagrad. Dobitne številke je iz bobna izžrebala štiriletna Emilija Škof. Glavno nagrado, ki je obsegla športni paket za aktivno življenje (vrhunska športna ura, SUP, fitnes članarina in še nekaj posebnih presenečenj) je prejela gospa Ludmilla Mochar iz Nagelč.
Iskrena zahvala komiteju – Tereza Wanker, Delia Stern, moderator Rafael Mistelbauer, Jasmina Hajnžič, Kristina Behrens, Elena Rutar, Sara-Lea Kummer, Viktoria Škof, Jan Wakounig in Dominik Weiss – za skrbno pripravo in izvedbo tombole. Posebna zahvala tudi sponzorjem, ki so s finančnimi sredstvi ter z dobitki podprli zelo uspešno misijonsko tombolo. Čisti izkupiček od približno 12.500 prodanih srečk, ki presega 21.500 evrov, bo namenjen dvema ključnima projektoma v Angoli: vrtcem sester Don Bosca v Bengueli in Cabindi, kjer približno 200 najrevnejših otrok dobi dostop do izobraževanja, varstva in toplih obrokov, ter osnovni šoli v vasi Quittila, ki jo podpira društvo IniciativAngola. IA
Iz rubrike Dogodki preberite tudi