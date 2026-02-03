Modrijani navdušili: Razprodan Kmečki ples v Pliberku

Za glasbeno dogajanje so organizatorji povabili vrhunski ansambel Modrijani, pred njimi pa je nastopil moški pevski zbor Foltej Hartman ob spremljavi harmonikarja Tomaža Boškina. Tudi letos so pripravili bogat srečelov s kmečkimi pridelki, glavna nagrada pa je bila kosilnica. Zbrane sta pozdravila član predstojništva Koroške kmetijske zbornice Marjan Čik in zbornični svetnik Štefan Domej, ki je s svojo zavzeto ekipo tudi letos pripravil ples, ki je kulturni dom napolnil do zadnjega kotička.
Ves večer je bilo plesišče polno, opazna pa je bila tudi številčna udeležba mladih. Letos so organizatorji pripravili tudi kmečki kazino, kjer so gostje lahko vnovčili vstopnice. Namesto denarja so igrali za darilne košare s kmečkimi dobrotami. Zmagovalka kmečkega kazina je bila Justina Hribernik, v vlogi krupjeja pa je bil Alexander Kurasch.
Med gosti letošnjega Kmečkega plesa so bili novoizvoljeni pliberški župan Daniel Wrießnig, podžupan Dominik Stuck, mestni svetnik Marko Trampusch, pliberški dekan Ivan Olip, ravnateljica LŠ Globasnica Veronika Terbuch, predsednica Kulturnega doma Katja Mandl, predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader Tschertou, deželna poslanca Franc Jožef Smrtnik in Hermann Srienz, župan Dobrle vasi Wolfgang Stefitz, bistriški podžupan Vladimir Smrtnik, upokojeni direktor Kmetijske zbornice Hanzi Mikl, predsednik deželne Enotne liste Gabriel Hribar, predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig ter številni drugi. Prvi Kmečki ples, ki ga je organizirala SJK, je potekal 17. februarja 1990 pri Florjanu v Vogrčah.
