Modrijani navdušili: Razprodan Kmečki ples v Pliberku

Ves večer je bilo plesišče polno, opazna pa je bila tudi številčna udeležba mladih. Letos so organizatorji pripravili tudi kmečki kazino, kjer so gostje lahko vnovčili vstopnice. Namesto denarja so igrali za darilne košare s kmečkimi dobrotami. Zmagovalka kmečkega kazina je bila Justina Hribernik, v vlogi krupjeja pa je bil Alexander Kurasch.