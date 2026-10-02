Mladi Celovčani že deset let lutkajo

Lara Čertov

V tej skupini igram že od vsega začetka. Takrat me je Marica vprašala, ali bi sodelovala. Sprva nisem bila prepričana, a sem vseeno začela skupaj s prijateljico. Potem pa mi je postalo tako zelo všeč, da še danes, ko študiram v Gradcu, lutkam. Tudi zaradi skupine, saj se med seboj res dobro razumemo. Smo zelo heterogena skupina in mislim, da je prav to tisto, kar nas tako povezuje. Od vseh predstav mi je najbolj ostala v spominu »Mala čarovnica«, ker je bila zelo prisrčna. Pri tej predstavi je bil poudarek predvsem na animaciji lutk. Lutkarstvo me je naučilo samozavesti in spontanega odzivanja. Prej sem bila precej bolj sramežljiva.