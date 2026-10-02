Mladi Celovčani že deset let lutkajo

Pred desetimi let se je na pobudo staršev in pod mentorstvom Marice Hartmann oblikovala lutkovna skupina »Mladi Celovčani«. Njeni prvi člani so bili takrat še v vrtcu ali pa so že obiskovali ljudsko šolo. V naslednjih letih so se jim pridružili še drugi lutkarji in tako je nastala skupina, ki je danes »predvsem zelo zanimiva, ker je zelo heterogena«, pravi Breda Varl, režiserka skupine od vsega začetka.
Za letošnjo predstavo »Žabe« je Varl izbrala besedilo, ki so ga leta 2012 že uprizorile Simona Mandl, Natalija Hartmann in Petra Zdouc, iz skupine MiSmoMi-Navihanci. »V bistvu je zgodba ostala enaka, le nekoliko bolj čustvena je,« pravi Breda Varl. Ker danes v skupini igra devet igralk in igralcev, je besedilo prilagodila novi zasedbi, ga na novo postavila in dodala še nekaj novih zgodb. Letošnja uprizoritev veliko gradi na lutkovni animaciji, ki so jo »Mladi Celovčani« izvedli zelo prepričljivo. Za celovške lutkovne predstave je značilno tudi večglasno petje, zato ga ni manjkalo niti tokrat. Glasbo je napisala Katarina Hartmann, za tehnično izvedbo pa sta poskrbela Paul in Pauli Čertov.
Predstava pripoveduje o samozavestnem in z življenjem zadovoljnem Žabcu, ki se nenadoma znajde pred številnimi dogodki in vprašanji, ki v njem vzbudijo dvome. Na svoji poti srečuje različne živali, med njimi gosko, pujska in zajčico in ko sreča žabico, se zaljubi in na koncu najde svojo srečo.
Marica Hartmann poudarja, da predstava ni namenjena samo otrokom, temveč lahko nagovori tudi odrasle, saj se vsakdo namreč lahko prepozna v trenutkih dvoma, presenečenja, pričakovanja in iskanja sreče. »Mladi Celovčani« so v zadnjih letih s svojimi predstavami gostovali na številnih prizoriščih v Sloveniji in Italiji. Naslednjič bodo nastopili v soboto, 17. oktobra 2026, v Stični, kamor jih je ob 50-letnici delovanja povabilo Kulturno društvo Stična.
Ko sem pred petimi leti začel sodelovati pri lutkovni skupini, sem hodil še zadnje leto v vrtec. Od vsega začetka sem se v skupini zelo dobro počutil. Edino, kar me je skrbelo, je bilo nastopanje, saj sem se ga zelo bal. Zdaj se je to precej izboljšalo in nisem več tako nervozen kot pri prvih nastopih. V tej predstavi igram gasilca, malega pujsa in še malega zajčka. Pri tej predstavi mi je vse zelo všeč. V teh letih sem se naučil, kako se dela z lutko ter kako stopiš pred občinstvo in govoriš, kar res ni tako enostavno
V tej skupini igram že od vsega začetka. Takrat me je Marica vprašala, ali bi sodelovala. Sprva nisem bila prepričana, a sem vseeno začela skupaj s prijateljico. Potem pa mi je postalo tako zelo všeč, da še danes, ko študiram v Gradcu, lutkam. Tudi zaradi skupine, saj se med seboj res dobro razumemo. Smo zelo heterogena skupina in mislim, da je prav to tisto, kar nas tako povezuje. Od vseh predstav mi je najbolj ostala v spominu »Mala čarovnica«, ker je bila zelo prisrčna. Pri tej predstavi je bil poudarek predvsem na animaciji lutk. Lutkarstvo me je naučilo samozavesti in spontanega odzivanja. Prej sem bila precej bolj sramežljiva.
Bil sem šest let star, ko sem začel igrati. Da še nisem nehal, je predvsem zato, ker je naša skupina zelo dobro povezana in da je zelo zabavno igrati z lutko. In teden v Ankaranu je res zelo super! Pri tej predstavi mi je najbolj všeč animacija lutk in zgodba je tudi zelo fletna. Animacija lutk pa je seveda težja kot v zadnjih letih. V teh desetih letih lutkarstva pa sem se naučil glasno govoriti in igrati z lutko na odru. Naša današnja obletnica mi zelo veliko pomeni, ker s šestimi leti ne bi pričakoval, da bo skupina obstajala deset let. Zelo rad bi igral še naprej.
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